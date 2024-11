Apoiador de Kamala Harris, Stephen King deixa X: 'Muito tóxico e obscuro'

Autor de obras de terror e suspense como "O Iluminado", "It: A Coisa" e "Carrie, A Estranha", Stephen King deixou o X (antigo Twitter). O americano justificou que a rede social de Elon Musk se tornou "muito tóxica".

Estou saindo do Twitter. Tentei ficar, mas a atmosfera se tornou muito tóxica. Me siga no Threads, se quiser. Stephen King

O que aconteceu

King convidou os fãs a seguirem seu perfil na plataforma concorrente do X, que pertence à Meta, conglomerado de Mark Zuckerberg do qual fazem parte Facebook e Instagram.

O perfil do autor no X ultrapassa a marca de 7 milhões de seguidores. Já no Threads, por enquanto, são 244 mil. "Saí do Twitter. Onze anos, cara. Ele realmente mudou. Ficou obscuro", publicou King na nova rede. "Estar aqui no Threads é libertador", acrescentou nesta sexta-feira, 15.

Na quarta passada (13), King havia esclarecido rumores de que ele teria sido expulso do X pelo CEO da rede social e da Tesla. "Vejo que há um rumor circulando de que chamei Musk de 'nova primeira-dama do Trump'. Não chamei, mas só porque não pensei nisso. Também há um rumor circulando de que Musk me expulsou do Twitter. No entanto, aqui estou eu."

King, que apoiou a candidata democrata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos, é crítico ferrenho do presidente reeleito Donald Trump. E também de Musk, um dos grandes apoiadores da campanha republicana.

O autor vinha usando seu perfil no X para expressar seu descontentamento com o resultado. "Há uma placa que pode ser vista em muitas lojas que vendem itens lindos, mas frágeis: bonito de se ver, encantador de segurar, mas quando você quebra, está vendido. O mesmo pode ser dito sobre a democracia", escreveu King no X depois da vitória de Trump.