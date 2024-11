Gizelly se desculpa com Sacha por acusação de agressão: 'Não teve'

Oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), Gizelly assistiu na Live do Eliminado (Youtube) o momento em que, numa confusão, Fernanda e Babi acusaram Sacha de agressão.

O que aconteceu

Gizelly assistiu ao momento e se desculpou com o rival. "Continuo achando várias coisas sobre ele, mas não teve agressão nesse caso. Eu acreditei na palavra da Babi e da Fernanda por conta de todo o contexto que eu vivo e das causas que apoio."

Lucas Selfie, então, a questionou se ela se desculparia com Sacha por esse ponto e ela confirmou. "Sim. Eu peço desculpas a ele e as pessoas que gostam dele porque acreditei nas meninas, aqui agora eu tô vendo que não foi aquilo."

A Fernanda não foi agredida por ele. Gizelly Bicalho

A acusação de agressão gerou uma grande treta na casa, que terminou com a desistência de Fernanda e Zaac do jogo.

