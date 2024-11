Marina Sena rebate sugestão de 'clarear a gengiva': 'Naturalidade assusta'

Marina Sena, 28, rebateu comentários e críticas sobre sua aparência nesta quarta-feira (13).

O que aconteceu

A cantora se surpreendeu com comentários incentivando que ela clareie as gengivas. "Ontem eu vi cada comentário sobre minha aparência que olha... O que tem de comentário das pessoas falando: 'vai clarear essas gengivas'", disse ela em uma série de vídeos no Instagram.

Marina deixou claro que não cederia à pressão estética. "Gente, vou tirar de mim uma característica que remete a minha ancestralidade, me enriquece e só traz mais riqueza de detalhes para toda informação que é ser eu?", afirmou.

A artista disse que quase se submeteu a uma rinoplastia, mas voltou atrás. "Todo mundo vê e sabe que meu nariz é grande. Fui no médico, marquei a data e cancelei. Fiquei com medo", recordou.

No momento em que entendi que minha identidade era a coisa mais importante que eu tinha, me senti mais bonita. Marina Sena

A cantora lamentou que as pessoas não aceitem sua aparência. "Muito doido pensar que a naturalidade hoje assusta", escreveu ela.

Marina reforçou que seguirá preservando seus traços naturais. "Gosto de olhar para o meu corpo e me relacionar com as pessoas que vieram antes de mim. Não vou deixar que essa pressão, para que eu faça certas coisas na minha cara, no meu corpo, afetem a minha identidade, porque é a coisa mais importante que eu tenho", encerrou.