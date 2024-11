João Rock tem data confirmada para edição de 2025; veja

A 22ª edição do João Rock já tem data marcada: 14 de junho de 2025.

O que aconteceu

O evento acontece em Ribeirão Preto (SP) e espera reunir 70 mil pessoas, em um dia, no Parque Permanente de Exposições. Seguindo sua vocação de fomentar a música nacional, o festival prepara mais uma edição histórica. "Sem dúvidas, será um evento cheio de novas experiências e encontros, dentro e fora dos palcos", antecipa Marcelo Rocci, um dos organizadores.

Um dos diferenciais do João Rock é que, em um único dia, o público pode conferir apresentações diferentes e superpotentes em 4 palcos, de forma simultânea e ininterrupta. O festival conta com o Palco João Rock, com duas estruturas que permitem shows sem intervalos; Brasil, que homenageia movimentos, regiões e ícones nacionais, destacando a cada ano um tema; Aquarela, que celebra a diversidade e a potência da música nacional, com todas as suas nuances e tons e o Fortalecendo a Cena, palco com o que acontece de novo na cena da música nacional.

"São mais de 20 anos de história, que vai além de uma maratona musical. O evento, hoje, se consolidou como um espaço para diferentes manifestações artísticas, incluindo ações interativas com o público, presença de grandes marcas, esportes radicais e diversas atrações imersivas", explica o organizador, Luit Marques.