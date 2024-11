Juliette usa look 'ousado' e deixa calcinha à mostra; veja o vídeo

Juliette, 34, surpreendeu os fãs ao surgir com um look polêmico e ousado em que deixa a calcinha em evidência.

O que aconteceu

A cantora e ex-bbb postou vídeo em que aparece com a peça íntima para fora da calça. A famosa escolheu um jeans de cintura baixa, com uma blusinha e uma calcinha rosa.

"Vocês estão falando muito dos meus looks 'básicos' desses últimos dias. Qual vocês mais gostaram?", escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Tendência usada por Juliette era moda nos anos 2000. Na época, esse estilo foi destaque em desfiles de grifes como Channel e Versace.

Nos comentários, Juliette ganhou a aprovação dos fãs. "Você sempre linda e maravilhosa com looks incríveis", disse uma seguidora. "Você fica bem com tudo", destacou outra. "Eita como é gata", escreveu um terceiro. "Eu tô presa na sua beleza", elogiou mais uma.