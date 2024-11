Ausência no Criança Esperança, Renato Aragão se emociona com Teleton no SBT

Renato Aragão, 89, foi um dos artistas que passaram pelo palco do Teleton neste sábado (9). Ele se emocionou durante a atração do SBT — neste ano, ele não esteve presente no Criança Esperança, campanha em que participava com frequência na Globo.

O que aconteceu

Humorista se emocionou ao receber aplausos do auditório. Na sequência, atração do SBT mostrou um vídeo gravado por Renato para o Teleton em 1999. Não sei como agradecer essa gente toda e receber tanto carinho", afirmou no palco.

Ratinho brincou com o artista durante a atração. "Realizei um sonho: abracei Renato Aragão no camarim", disse o apresentador do SBT. "Venha cá! Dê outro", respondeu humorista.

A atriz Lívian Aragão, 25, filha mais nova de Renato Aragão, também participou do Teleton. Ela permaneceu no palco de mãos dadas com o pai durante a homenagem.

Renato Aragão também participou do Teleton em 2023. Na época, artista gravou um vídeo para pedir doações e exaltar campanha da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).