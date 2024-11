Gabriela Duarte revela alívio por deixar de protagonizar novelas na Globo

Gabriela Duarte, 50, revelou que se sentiu "aliviada" quando deixou de protagonizar novelas e séries na Globo e passou a ganhar papéis de coadjuvante.

O que aconteceu

Duarte explicou que a sensação de alívio foi motivada pelo fato de que, ao não protagonizar, ela tinha mais tempo para se dedicar aos filhos. A atriz abordou o assunto no podcadt Pod Amiga, comandada por ela mesma, ao relatar o período em que precisava viajar para o Rio de Janeiro para gravações.

Ela destacou que ser protagonista é viver à mercê do roteiro da produção. "Esse momento televisão, novela, tem uma coisa muito confortável no sentido de que é ele que determina como vai ser sua vida. Você segue um texto que não foi você que criou, segue um roteiro... Então a sua semana é determinada por aquele roteiro".

Nesse momento, ela destacou seus principais personagens como protagonista na Globo. "Eu, por exemplo, o roteiro era a minha bíblia, a minha vida, eu rezava em cima do roteiro, que ditava a minha vida... Eu protagonizei 'Por Amor', 'Chiquizinha Gonzaga', aí não tem como, você tem que estabelecer aquilo... Agora depois disso foi um alívio também poder não protagonizar e ficar lá [no Rio de Janeiro] e aqui [em São Paulo], porque eu tinha filhos, que ficavam em São Paulo".

Gabriela Duarte estreou na Globo em 1989 na minissérie "Colônia Cecília" e no mesmo ano esteve no elenco de "Top Model". Além das tramas já citadas, ela também participou de produções de sucesso no canal como "Irmãos Coragem" (1993), "América" (2005) e "Sete Pecados" (2007). Seu último papel na Globo foi em "Orgulho e Paixão" (2018).