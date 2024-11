Virgínia e Zé Felipe comemoram dois meses do caçula, José Leonardo

Virgínia Fonseca, 25, e Zé Felipe, 26, comemoraram nesta quinta-feira (7) dois meses de vida do filho caçula, José Leonardo.

O que aconteceu

O casal celebrou a data em uma festa com decoração dos Power Rangers. O 'mesversariante' foi caracterizado como Ranger Vermelho, enquanto suas irmãs, Maria Alice, 3, e Maria Flor, 2, foram transformadas respectivamente em Ranger Rosa e Ranger Azul.

O evento serviu também para antecipar os festejos dos 48 anos de Poliana Rocha, avó do trio. A mãe de Zé Felipe sopra velinhas no próximo dia 13 (quinta-feira).

Virgínia divulgou em suas redes sociais uma galeria de fotos da dupla comemoração. "Hoje está sendo dia de comemorar dois meses do José Leonardo e aniversário antecipado da Poli. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Amo vocês muito, muito, muito", escreveu a influencer, na legenda do post no Instagram.