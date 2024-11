Sem Sheherazade! Chico e Bárbara defendem casal no comando do Power Couple

A volta do Power Couple na programação da Record para 2025 levantou o rumor de que Rachel Sheherazade poderia apresentar o reality, mas seu nome foi contrariado por Bárbara Saryne e Chico Barney durante o Central Splash da manhã desta terça-feira (5). Chico e Bárbara defendem um casal no comando da atração.

Espero do fundo do meu coração que não seja a Rachel [Sheherazade] como apresentadora do Power Couple. Acho ela uma boa apresentadora, mas acho que ela não se deu bem comandando reality show. Não gostei muito da participação dela, olhando em retrospecto até comparando com outras possibilidades para ela. Não acho que tem a ver ela comandando aquelas gincanas que demandam um outro tipo de habilidade que ela necessariamente não tem, na minha opinião

Vejo que dentro da Record existem outras possibilidades legais. Meu sonho de infância seria o Lucas Selfie comandando um reality show, porque eu vejo que existe uma necessidade muito grande de renovação na TV aberta que as emissoras estão demorando um pouco para conseguir fazer. Vai ser cada vez mais difícil, eu entendo. Mas o Selfie, por exemplo, já está nessa há tanto tempo e ele gosta, entende do negócio e seria um voto de confiança muito legal.

Chico Barney

Chico Barney diz que, se fosse usar nomes de medalhões, haveria outras boas opções. Bárbara Saryne opina o que faria de diferente e defende com Barney um casal apresentando o reality.

É a volta do Power Couple, faria de uma maneira mais repaginada e tiraria o voto do público e faria como a primeira edição que foi muito mais interessante com a vitória da Laura e do Jorge, ali era o casal power mesmo que vencia. Eu colocaria um casal na apresentação assim como a gente tem visto no Casamento às Cegas, na Ilha da Tentação. Seria legal colocar um casal e tem a Ana Hickmann com o Edu Guedes.

Bárbara Saryne

Chico Barney e Bárbara Saryne citam os seguintes outros casais que poderiam apresentar a nova temporada do Power Couple em 2025:

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

César Tralli e Ticiane Pinheiro

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Viih Tube e Eliezer

Cairo Jardim e Naiara

