Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos, tem novo boletim divulgado

Gonçalo Roque, 87, teve um novo boletim médico divulgado.

O que aconteceu

O ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024), segue internado no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. O documento foi divulgado nesta terça-feira (5).

Roque, que também é ex-diretor de caravanas do SBT, voltou a ser internado há mais de um mês e permanece sem previsão de alta. "O Sr. Gonçalo Roque, 87 anos, permanece internado no Hospital São Luiz, Unidade Itaim, da Rede D'Or, em virtude de uma infecção pulmonar", iniciou o boletim.

O artista está com quadro estável. "O paciente segue estável, acordado, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Está se reabilitando com fisioterapia, diz o boletim, assinado pelos médicos Rafael Alves Franco - coordenador da Cardiologia do Hospital São Luíz Unidade Itaim e Fernando Sogayar - Diretor Geral do Hospital São Luíz Unidade Itaim".

Em abril deste ano, Roque foi hospitalizado após ter um pequeno sangramento na parte frontal do crânio. Ele foi diagnosticado com um meningioma, um tumor geralmente benigno, que atinge as meninges e tecidos do sistema nervoso central.