Suas figurinhas de WhatsApp estão um caos? Estas dicas ajudam a organizar

O uso de figurinhas no WhatsApp é um fenômeno entre os brasileiros, que lideram a criação e compartilhamento desses adesivos divertidos em suas conversas diárias, de acordo com Mark Zuckerberg, CEO da Meta

Para facilitar o uso no dia a dia, é possível organizar as figurinhas deixando as que você usa mais sempre à mão. Veja como fazer abaixo.

Como organizar figurinhas no WhatsApp?

É possível organizar suas figurinhas no WhatsApp de maneira simples. Não há a necessidade de instalar aplicativos extras. Os recursos abaixo servem para iOS e Android.

É possível mover para favoritos. Pressione a figurinha desejada e selecione "adicionar aos favoritos". Assim, ela ficará na aba de figurinhas favoritas, visíveis mais facilmente.

Também dá para reordenar figurinhas. Pressione e segure a figurinha escolhida e, em seguida, selecione "mover para cima". Isso permite reposicioná-la entre as primeiras da lista —o que facilita na hora de escolher.

Basta pressionar a figurinha e escolher mover. Ela será colocada no topo da lista. Imagem: Reprodução

Excluir figurinhas. Ao pressionar uma figurinha, você também verá a opção de "excluir", caso queira removê-la. Assim, só ficam em seu WhatsApp aquelas que você realmente gosta e usa.

Uso de aplicativos para organizar figurinhas no WhatsApp

Há também aplicativos que permitem organizar e personalizar figurinhas com mais recursos. Um exemplo é o sticker.ly. Ele permite criar e organizar figurinhas para o WhatsApp, disponível para Android e iOS.

Para organizar no sticker.ly, crie um pacote de figurinhas e as agrupe em uma única pasta. Também é possível batizar o pacote dando um nome personalizado.

Exporte para o WhatsApp. Por fim, envie o pacote diretamente para o WhatsApp para que possam ser usadas nas conversas. O pacote vai aparecer dentro do WhatsApp. Desse modo, você pode escolher figurinhas selecionadas e organizadas dentro do pacote.

*Com informações de matéria publicada em 14/08/2024.