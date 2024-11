Em quantos países da América do Sul o Oasis já fez show?

O Oasis confirmou, nesta terça-feira (5), que vão se apresentar na América do Sul. Essa não é a primeira vez da banda inglesa na região.

Formada por Liam e Noel Gallagher, a banda se apresenta por aqui em novembro de 2025. A última passagem deles pela América do Sul aconteceu em 2009, com a turnê "Dig Out Your Soul". No mesmo ano eles entraram em pausa.

A primeira vez do Oasis em território latino foi em 1998. Na época, eles estavam na estrada com a "Be Here Now Tour", em divulgação do terceiro álbum da banda, de mesmo nome da turnê. Eles fizeram cinco shows: um em Santiago, no Chile; dois em Buenos Aires, Argentina, e mais dois no Brasil, sendo um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

O retorno deles foi em 2001. Com a "Standing on The Shoulder of Giants", o Oasis se apresentou no Rock in Rio, Buenos Aires e no Caracas Pop Festival, na Venezuela.

Com a "Don't Believe The Truth Tour", também estiveram na América do Sul, em 2006. Os irmãos Gallagher cantaram em Santiago, Buenos Aires e São Paulo.

A última passagem do Oasis pela América do Sul, com a "Dig Out Your Soul Tour", foi a mais extensa para o público brasileiro. Além de cantarem pela primeira vez em Lima, no Peru, eles se apresentaram em Buenos Aires, Santiago, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Os shows foram em 2009.

Com a turnê de 2025, que marca o retorno da banda, eles vão cantar no Brasil, Argentina e Chile. Os shows daqui acontecem nos dias 22 e 23 de novembro, no Morumbis, em São Paulo.