Mãe diz que suspeitou de gravidez de Sabrina Sato: 'Comendo bastante'

Kika Sato Rahal, mãe de Sabrina Sato, revelou como foi a descoberta da segunda gravidez da apresentadora.

O que aconteceu

A mãe da famosa destacou a felicidade com a notícia. "A gente ficou muito feliz, tenho quatro netos. Todos os filhos já têm filho, só que a Sabrina sempre falava que queria mais. Ela sempre falou que queria ter no mínimo três, que não quer Zoe filha única. Só que a gente pensava: 'Será que vai dar tempo?'. Mas deu tempo", disse à Quem.

Ela suspeitou da gravidez de Sabrina Sato pela alimentação. "Ela estava comendo bastante, mais do que normal e falei: 'Nossa, você está comendo, né?'. Ela falava que não era nada, porque também tem medo de falar, da gente criar expectativa. Mas ela estava diferente, ela come bem, mas assim não tanto como agora", salientou.

Kika Sato explicou que o médico da filha pediu três meses para ela anunciar a gestação. "Só que descobriram e eu ainda não sabia também. A imprensa descobriu tudo, aí ela falou que só queria falar antes com a Zoe, porque ela também tinha medo de falar e de repente perder. Teve esse cuidado de não falar antes, mas também dela saber antes do que todas as outras pessoas."

A sogra de Nicolas Prattes ainda o elogiou. "Ele é um menino maravilhoso, muito igual a ela, também tem agenda cheia. Mesmo assim, conseguem se encontrar, ter momentos. A gente assim está superfeliz. Acho que as famílias são muito parecidas, a família dele e ele com ela, aquela coisa de correr atrás mesmo", pontuou.