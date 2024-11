Anime: Filme de 'Haikyu!!' chega ao catálogo da Crunchyroll

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

Os fãs de "Haikyu!!" ganharam um presentão de Dia das Bruxas: a Crunchyroll disponibilizou o filme "Haikyu!! The Dumpster Battle" em seu catálogo de animes.

O filme faz parte de uma duologia para cinema criada para encerrar a trama do anime de vôlei. O primeiro filme foi lançado em 2024 no Brasil e obteve relativo sucesso nas salas de cinema, com mais bilheteria que filmes como "Spy X Family".

Até o momento não foi anunciado no Japão a data de estreia do derradeiro filme de "Haikyu!!", mas com o sucesso é bem provável que ele chegue também ao Brasil.

Essa semana, a Crunchyroll também confirmou a data de estreia do filme "OVERLORD: O Reino Sagrado" nos cinemas brasileiros. Essa continuação direta da quarta temporada do isekai estreará em 7 de novembro de 2024.

A Bandai Namco fez um anúncio que surpreendeu os otakus, o jogo "Death Note Killer Within". Basicamente, se trata de um "Among Us" temático de "Death Note", um multiplayer online no qual os jogadores precisarão descobrir quem tem o caderno da morte. Sai no dia 5 de novembro para PC e consoles PlayStation (inclusive, sairá no PS Essential de novembro).

Após anos de espera, a editora JBC anunciou uma data para sair a edição de luxo de "Sailor Moon". O título tem previsão de lançamento para dezembro e cada volume terá páginas coloridas, papel especial e custará R$ 99,90.

Como sempre acontece no final de cada mês, a influenciadora Moo-chan lançou uma série de vídeos no canal de transmissão do WhatsApp. O tema dessa vez? Animes e mangás de terror. Confira acima o vídeo completo e não se esqueça de ir aos comentários falar o que achou, além de dar sugestões para os próximos vídeos.

Você sabia que o McDonald's do Japão costuma ter brindes baseados em animes? Atualmente, por lá, estão rolando duas coleções, uma do desenho "Tom & Jerry" e uma do anime "Wonderful Precure" (da franquia "Pretty Cure").

Para quem não conhece, "Precure" é a maior série de garotas mágicas do Japão e a cada temporada é como se fossem séries diferentes, com novas heroínas e poderes. A temporada de 2024 tem como tema animais de estimação, e a protagonista é uma cachorrinha que se transforma em humana. Falamos sobre esse anime nesta matéria.

E está rolando o Splash Awards, premiação de Splash UOL para várias categorias de entretenimento. A novidade é que este ano algumas categorias contemplam o K-pop e o Anime.

