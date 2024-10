Zé Love promete 8 punições na semana se Luana for fazendeira: 'Tubulento'

Zé Love prometeu na madrugada desta quarta-feira (30) que tomará uma sequência de punições caso sua rival seja a Fazendeira da semana na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No quarto, Sidney disse para Gizelly que "não tem um" peão "de verdade" entre seus rivais.

A peoa concordou, e disse que Luana e Sacha são "malucos". "Os dois vão ser internados quando saírem daqui", disse.

"São dois personagens, que mentem o tempo todo", disse Sidney.

Zé Love entrou na conversa e disse que, se Luana virasse Fazendeira, tomaria uma série de punições. "Vou tomar oito punições, uma por dia. reinado dela vai ser turbulento".

Luana, Yuri e Sacha disputam a Prova do Fazendeiro ao vivo na noite desta quarta-feira. Os dois perdedores se enfrentarão na roça.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 6850 votos 31,21% Luana 57,96% Sacha 10,83% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6850 votos

