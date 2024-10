Esperança cai para trás ao ver Primo Cícero vivo em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quarta-feira (30) de "No Rancho Fundo" (Globo), Esperança (Andrea Bak) cairá para trás ao ver que Primo Cícero (Haroldo Guimarães) está vivo após o atentado no qual ela esteve envolvida.

O que vai acontecer

Com a descoberta de que o caixão está vazio, Padre Zezo (Nenego Lira) encerrará o velório. Permanecerão local apenas Esperança, Fé (Rhaissa Batista) e Caridade (Clara Moneke).

De forma repentina, Primo Cícero surgirá, anunciando para as filhas que está vivo. "Esperança, Fé, Caridade... O painho de vocês voltou", dirá, levando alívio para a última herdeira, que era a única que sabia de todo o plano

Fé e Esperança ficarão desacreditadas, mas se irão se juntar em um abraço coletivo. "O pai de vocês sofreu um atentado. Eu fui atingindo por um balaço! Fui salvo pela mãe de vocês. O relicário de Militana protegeu meu peito da bala", explicará Cícero.

Em meio a culpa, Esperança fingirá que não teve participação no sequestro do pai. De forma dissimulada, a personagem questionará se Primo Cícero realmente levou um tiro.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.