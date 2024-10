Zaac critica público que apoia Sacha: 'Nunca vi tanto pateta'

MC Zaac usou seus stories no Instagram para enviar um recado para quem apoia Sacha, seu adversário dentro de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após desistir do reality rural neste final de semana, o funkeiro disparou críticas para os participantes e os fãs dos rivais no programa. Ele celebrou Zé Love ter conquistado o Poder do Lampião e a possibilidade do G4, Sacha, Luana, Love e Gui irem para a roça: "Vamos amassar esses patetas, votar bastante para que eles saiam".

Na publicação seguinte, Zaac retoma ter dito que Sacha não havia conseguido se aliar a eles, pois não acreditavam na conversa do ator. "Agora, com uma grande quantidade de pateta aqui de fora. Vocês são muito pateta, hein, gente?"

To aqui fora com a minha integridade intacta, coisa que aquele cara [Sacha] lá não pode falar. Sachinha é tão fraquinho de diálogo, que fui ver as últimas roças, ele tem o mesmo discurso. Considero que quem cai nesse papinho dele é bem pior que ele, porque não consegue nem ver que ele está manipulando.

"Esperava mais de vocês, achava que vocês eram mais inteligentes", dispara o cantor sobre o público do reality que apoia o adversário.

Em mais uma gravação, Zaac aparece com cara de palhaço: "Tá vendo esse filtro aqui? Vou usar ele quando vocês perceberem quem o Sacha realmente é. É com essa cara que vocês vão ficar - de palhaço. Vocês são um bando de palhaço de acreditar num cara desses".

Num último vídeo, o funkeiro diz que está sendo atacado pelo público de Sacha. "Turminha do capitão sem barco está tudo nervosa, tá tudo aqui, tudo nervosinho, porque sabem que tem risco de fazer cara de trouxa. Seus patetas, vocês também fazem parte do grupo de patetas", finaliza.

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 6127 votos 0,16% Albert Bressan 1,21% Babi Muniz 3,74% Camila Moura 0,11% Fernando Presto 1,47% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 0,49% Gilsão 0,88% Gizelly Bicalho 0,49% Juninho Bill 0,11% Luana Tárgino 28,50% Sacha Bali 4,98% Sidney Sampaio 0,72% Vanessa Carvalho 0,46% Yuri Bonotto 56,46% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6127 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso