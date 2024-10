Sidney provoca Sacha e 'estraga' sua comida: 'Mete o dedo no c*'

Após o sábado de discussão intensa em A Fazenda (Record), Sidney provocou Sacha e seus aliados durante o café da manhã.

O que aconteceu

Enquanto Sacha tomava café na área externa, Sidney sentou ao lado do adversário para provocá-lo. Ao sair, Bali alfinetou: "Cansou?".

"Não cansei", responde Sidney ao sair e passa o dedo dentro do requeijão que Sacha está comendo. "Bom café da manhã, Sacha", dispara.

"Que bom que você esperou eu passar no pão inteiro para fazer isso", responde Sacha. "Quero que você meta o dedo no seu c* e saia correndo. Que papelão eles tão fazendo."

Os atores trocam farpas depois da provocação. "Vou jogar seu jogo, estou só começando", ameaça Sidney. "Você pode jogar da forma que você quiser, mas negar as coisas que você faz, para mim, é uma coisa que eu não aceito."

O que é pior? Chamar uma pessoa de Lúcifer em forma de ofensa ou colocar um dedo no copo de requeijão?



Tentar fazer uma comunicação proibida tentando fazer Sidney perder o lampião ou colocar o dedo no requeijão?



Gritar com mulher ou colocar o dedo no copo de requeijão?… pic.twitter.com/qAiGtSCdSn -- Sidney Sampaio🦅 (@EuSidneySampaio) October 28, 2024

