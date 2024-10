Sem dignidade: o destino trágico de Michele em 'Mania de Você'

Michele, personagem de Alanis Guillen em 'Mania de Você' (Globo) vai comer o pão que o diabo amassou daqui para a frente. Despejada de casa após a morte de seu pai, ela e Cristiano (Bruno Montaleone) aceitam um convite de Iberê (Jaffar Bambirra) para trabalharem em Portugal.

O que vai acontecer

Entusiasmados com a nova vida, Michele e Cristiano nem imaginam que a oferta consiste em uma cilada que custará nada menos do que a paz e a dignidade do casal. Eles serão vítimas de uma gangue especializada em tráfico humano, assim como aconteceu com Rudá (Nicolas Prattes).

A atriz deu detalhes do futuro dos personagens. "Os dois acabam caindo num golpe. A partir daí, muita coisa fica em jogo, como a busca pela sobrevivência e pelo resgate da dignidade deles", disse ela ao jornal Extra.

A partir dos abusos que sofrerão, Cristiano acabará sendo preso em uma emboscada e Michele ficará desesperada. Sem rumo e sem dinheiro, ela volta para o Brasil e, segundo a sinopse da trama, conhece o arquiteto Daniel Fischer (Samuel de Assis). O rapaz a ajuda financeiramente, até mesmo para tirar o companheiro ela da prisão, mas acaba conquistando a moça.

Segundo Alanis Guillen, ela e a personagem têm algumas semelhanças. "A princípio, Michele se mostrou uma mulher de fé, de compromisso. Me pareço com ela por também ser pé no chão, ter um olhar de águia e fazer justiça", frisou ao Extra.

Sobre Michele ser irmã de uma das vilãs da história, Ísis (Mariana Ximenes), a artista de 26 anos crê em uma reconciliação. "Michele nutre uma esperança pela irmã. Acredita que ela, sendo um ser humano, também comete erros. Nessa família há uma ferida profunda que deixa mágoa, mas cada um lida de uma forma", ponderou.