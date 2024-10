Iberê, Rudá e Mavi são irmãos? 'Mania de Você' pega fogo com testes de DNA

O que não falta em 'Mania de Você' é revelação de segredo. E isso foi muito bem adiantado por João Emanuel Carneiro, autor da trama: "tudo muda o tempo todo", garantiu ele antes da novela começar na faixa das 21h da Globo.

Entre tantos mistérios que virão à tona, há o desenrolar da paternidade de três personagens de destaque: Iberê (Jaffar Bambirra), Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede). Uma forte teoria indica que eles tenham uma forte ligação.

Enquanto todos sabem que Mavi é filho de Mércia (Adriana Esteves) com Molina (Rodrigo Lombardi), há o mistério sobre quem são os pais dos irmãos Rudá e Iberê, sobrinhos de Moema (Ana Beatriz Nogueira).

Fato é que o pescador e o funcionário de Mavi foram criados por Moema, mas em breve um segredo sobre Mércia será revelado e o público ficará em dúvida se a governanta tem mais filhos vivos.

Mavi (Chay Suede), Nahum (Ângelo Antônio) e Moema (Ana Beatriz Nogueira) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Em uma conversa com Nahum (Ângelo Antônio), Moema acaba soltando que o pai de criação de Mavi cometeu um crime contra Mércia. Segundo informações na sinopse original, a ex de Molina teve um outro filho, desta vez com Nahum, e o perdeu após um acidente doméstico.

Ao que parece, esse acidente não teria resultado na morte da criança, mas foi algo inventado por Nahum. A teoria é que o porteiro retirou o bebê dos braços de Mércia e o entregou para Moema criar. Esse bebê seria justamente Iberê, comprovando que o rapaz sem escrúpulos é irmão biológico de Mavi.

E quem são os pais de Rudá? Bom, também criado por Moema, o atual namorado de Luma (Agatha Moreira) pode receber a intensa notícia de que não é sobrinho da mulher humilde, mas sim seu filho legítimo.

Mais adiante, de acordo com a sinopse da trama, Rudá será preso e encontrará Nahum na cadeia. A partir daí o público saberá que eles são pai e filho, mas ao contrário de Mavi e Iberê, Rudá não tem Mércia como mãe e, sim, Moema. Lembrando que a relação entre a dona de casa e Iberê é fria e tóxica, enquanto que ela trata o mocinho com todo o carinho do mundo.