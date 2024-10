Hugh Grant estrela filme de terror e assume 'culpa' por fama de galã

Hugh Grant, 64, assume culpa por fama de galã e aposta em novo filme de terror.

O que aconteceu

O ator comentou sobre a fama e sua carreira. Em entrevista ao The New York Times, revelou sobre as diferentes versões de si e como foi responsável pelo rótulo de galã.

Ele se comparou ao novo personagem que interpreta no terror religioso "Herege". "Na escola eu tinha um professor que me chamava de lado e dizia: 'Quem é o verdadeiro Hugh Grant? Porque acho que aquele que estamos vendo pode não ser sincero'", relembrou.

Hugh Grant opina que foi culpado por sua rotulação no cinema. "Meu erro foi que de repente obtive esse enorme sucesso com 'Quatro casamentos e um funeral' e pensei: 'se é isso que as pessoas amam tanto, serei essa pessoa na vida real também'. Então, eu costumava dar entrevistas em que era o Sr. Stuttery Blinky, e é minha culpa ter sido empurrado para uma caixa marcada como Sr. Stuttery Blinky. E as pessoas, com razão, repudiaram isso."