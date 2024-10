Zé Love manipula ou apenas lidera seus aliados?

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram os conflitos que os peões do grupinho tiveram neste fim de semana. Albert se desentendeu com Babi, depois que a peoa, alcoolizada pós festa, fez bagunça dentro da sede e cortou o pé. "Quem se deu bem nessa discussão foi o Zé Love", analisa a comentarista.

Ela diz que o ex-jogador se posicionou defendendo a aliada e se colocando para ajudá-la. "Achei que ele acabou se destacando. Ele é esperto nisso. Quando tá acontecendo um enredo, ele vai e toma para si, vira algo sobre ele e de forma positiva."

"Ele tem a noção do grupo e da atenção do holofote muito sob controle", reflete Barney.

Ele conseguiu transformar o grupo no grupo dele e faz questão de se impor como o chefe. Tem a Turma da Mônica e tem a Turma do Zé Love. A rua tem dono, ele é o dono de Itapecerica. E as pessoas se submetem a isso, é curioso.

O colunista argumenta que Love conseguiu criar uma narrativa na 1ª semana, voltou da roça e todos o aceitaram como líder. O ex-jogador conseguiu ter esse poder sobre os peões, mas voltou apenas de uma roça, enquanto Sacha voltou de três. "Tem uma galera que tá lá escorada no Zé Love. A casa teve uma demonstração de força do Love que foi suficiente pare entender que ele é o maior."

Se eles tivessem um pouco mais de preocupação em o que está acontecendo de diferente, poderiam pensar que estão errados porque o Sacha só volta e o Zé só foi na primeira. Mas a incidência do ex-jogador como grupo é tão forte, que eles nem cogitam isso.

Bárbara reflete que na casa os peões consideram como reforços todos os aliados de Zé Love voltarem de roças, caso de Fernando, Juninho, Zaac e Vanessa. "Mostra uma força desse grupo que ele se apresenta como líder. O Sacha ficou como líder que deu errado, porque as pessoas se voltaram contra ele e foram sendo eliminadas. Na visão de jogo, sem detalhes, fica como se Love fosse mais forte."

"O Zé é um cara que foi para o jogo mesmo", responde Chico. "Tanto ele como o Sacha eles foram muito interessados no jogo, manipulação, organizar as coisas em torno deles, eles tem sido bem-sucedidos, conseguiram fazer a gravidade de A Fazenda ao redor deles."

Bárbara conclui que esse posicionamento firme dos peões, que estão em lados opostos do jogo, faz com que o público goste mais deles mesmo quando estão errados. "A maneira que Love se impõe passa uma segurança, ao mesmo tempo que parece jogo ruim, mostra segurança para o público falar 'gosto desse cara, ele não tá nem ai para as pessoas e faz o que acredita'."

