Quem é quem em 'Garota do Momento'? Conheça os personagens da nova novela

"Garota do Momento", a próxima novela das seis da Globo, estreia no dia 4 de novembro. A seguir, conheça os personagens da trama escrita por Alessandra Poggi, a mesma autora de "Além da Ilusão".

Beatriz (Duda Santos) - Jovem que cresce acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Quando a reencontra, descobre que a mãe não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia (Maisa). Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto (Pedro Novaes), namorado de Bia.

Beto (Pedro Novaes) - Filho de Lígia (Palomma Duarte) e de Raimundo (Danton Mello). Seu pai é dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950, mas Beto nunca aceitou assumir uma vaga no negócio da família. Ele prefere trabalhar como jornalista e repórter fotográfico, pois bate de frente com Raimundo e com o irmão Ronaldo (João Vitor Silva) na condução das campanhas de publicidade da agência. A única coisa que Raimundo aprova é o fato de Beto namorar Bia (Maisa), a filha de seu maior cliente, Juliano (Fabio Assunção). O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso. Essa vontade ganha força quando ele conhece Beatriz (Duda Santos). Beto tem uma grande ferida: o abandono da mãe, que largou a família quando ele tinha apenas 10 anos de idade para seguir a carreira de cantora.

Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Bia (Maisa) - Jovem mimada, caprichosa e autocentrada. Filha biológica de Juliano (Fabio Assunção) e da vedete Valéria (Julia Stockler), ela cresce acreditando que sua mãe é Clarice (Carol Castro). Apaixonada pelo jornalista Beto (Pedro Novaes), Bia não vai aceitar facilmente perder o namorado quando ele se apaixona por Beatriz (Duda Santos) - esta sim, verdadeira filha de Clarice, mas de quem a mãe não se lembra após ter perdido a memória. Bia é um tanto dissimulada e, quando contrariada, costuma usar seu problema cardíaco congênito para se fazer de vítima. Suas melhores amigas são Celeste (Debora Ozório) e Eugênia (Klara Castanho).

Juliano (Fabio Assunção) - Rico empresário, herdeiro da Perfumaria Carioca. No início da trama, ele se apaixona por Clarice (Carol Castro), mas sua mãe, Maristela (Lilia Cabral), não aceita muito bem o relacionamento ao saber que a futura nora já tem uma filha, Beatriz (Duda Santos). Quando Clarice perde a memória em um acidente, Juliano, disposto a fazer tudo para ficar com a mulher por quem está apaixonado, aceita o plano da mãe: eles inventam um novo passado para Clarice e lhe entregam outra criança - Bia (Maisa) - como sendo sua filha Beatriz.

Maristela (Lilia Cabral) - Mãe de Juliano (Fabio Assunção). Rica socialite, mulher conservadora e preconceituosa, vai se opor ao casamento do filho com Clarice (Carol Castro). Quando a futura nora perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa). Inteligente e manipuladora, está sempre um passo à frente das pessoas quando o assunto lhe interessa.

Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fabio Assunção) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Zélia (Leticia Colin) - Ela é puro glamour! No início da trama, ainda nos anos 1940, a personagem é secretária de Maristela (Lilia Cabral). Quando Clarice (Carol Castro), noiva de seu filho Juliano (Fabio Assunção), perde a memória, Maristela propõe a Zélia um acordo: que ela finja ser irmã de Clarice e a ajude a inventar um passado para ela. Zélia aceita e ainda se torna sócia de Clarice no comando da Magnifique Escola para Moças. Assim, ela deixa de ser secretária e passa a fazer parte da alta sociedade carioca.

Letícia Colin em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Clarice (Carol Castro) - Mãe de Beatriz (Duda Santos). Após ficar viúva, passou a trabalhar como lavadeira e a cuidar da filha com a ajuda da sogra, Carmem (Solange Couto). Exímia desenhista e pintora, Clarice decide levar algumas telas para o Rio de Janeiro atrás de uma oportunidade para expor os trabalhos numa galeria de arte. Ela deixa Beatriz, então com quatro anos, aos cuidados da avó, com a promessa de buscá-la em poucas semanas. No Rio, conhece o empresário Juliano Alencar (Fabio Assunção) que, encantado com sua beleza, lhe propõe casamento. Pouco depois, Clarice sofre um acidente e perde a memória. Juliano e a mãe, Maristela (Lilia Cabral), se aproveitam disso para criar um falso passado para ela, lhe entregando outra criança - Bia (Maisa) - para criar como sendo sua filha Beatriz.

Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Carmem (Solange Couto) - Avó de Beatriz (Duda Santos) por parte de pai, a personagem comanda um pequeno orfanato na cidade de Petrópolis. Cria a neta com todo carinho depois que Clarice (Carol Castro) desaparece. Mulher forte, honesta e trabalhadora, sempre ensinou a Beatriz a importância de lutar pelos próprios sonhos.

Carmem (Solange Couto) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Basílio (Cauê Campos)- Jovem que foi criado no abrigo em Petrópolis ao lado de Beatriz (Duda Santos), trabalha como engraxate e bate carteiras de vez em quando para se dar certos mimos. Ambicioso, quando descobre que a mãe de Beatriz está rica, também vai para o Rio de Janeiro com o objetivo de tirar algum proveito da situação.

Basílio (Cauê Campos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Lígia (Palomma Duarte) - Dona de si, a personagem abandonou a família quando os filhos, Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório), ainda eram crianças para trabalhar como cantora. Não era feliz no papel de mãe de família. Foi engolida pela obrigação social que a época impunha às mulheres, que deveriam se casar e ter filhos. Saiu de casa sem exigir nada de Raimundo (Danton Mello), e nunca mais pisou no apartamento por ordem dele, que fez questão de afastá-la dos filhos. É irmã de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho).

Lígia (Palomma Duarte) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Raimundo (Danton Mello) - Após o abandono da esposa, Lígia (Palomma Duarte), criou os três filhos, Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório) com a ajuda da governanta Vera (Tatiana Tiburcio) e do motorista Sebastião (Cridemar Aquino). Revoltado com o abandono da mulher que amava, Raimundo proibiu a visita dela aos filhos. Dono da Hi-Fi Propaganda, uma das maiores agências de publicidade do país, não aceita as ideias progressistas de Beto, ainda mais quando as críticas são voltadas para os anúncios que cria na agência com a ajuda de Ronaldo.

Ronaldo (João Vitor Silva) - Filho de Raimundo (Danton Mello) e Lígia (Palomma Duarte), trabalha com o pai na Hi-Fi Propaganda. Ele é o típico mauricinho da época. É apaixonado por Bia (Maisa), a namorada do irmão, Beto (Pedro Novaes), embora nunca tenha se declarado para ela. Ronaldo é inseguro, não apenas porque almeja o que não pode ter - Bia -, mas também porque percebe que as desavenças entre o pai e Beto são mais um sinal de amor do que de rancor.

Celeste (Debora Ozório) - Irmã de Beto (Pedro Novaes) e Ronaldo (João Vitor Silva), filha de Raimundo (Danton Mello) e Lígia (Palomma Duarte). Jovem doce e sonhadora.

Celeste (Debora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Ulisses (Ícaro Silva) - Melhor amigo de Beto (Pedro Novaes), é um rapaz esforçado e boa gente. Os dois foram criados praticamente juntos, pois os pais de Ulisses, Vera (Tatiana Tiburcio) e Sebastião (Cridemar Aquino), trabalham para a família de Beto desde antes do nascimento dos rapazes. Ulisses é dono do Boliche Bowling Rock, ponto de encontro da garotada, e também está sempre envolvido com as atividades musicais do Clube Gente Fina, que é administrado por seus pais.

Ulisses (Ícaro Silva) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Iolanda (Carla Cristina) - Dona da pensão em que Beatriz (Duda Santos) se hospeda quando chega ao Rio. Viúva e fogosa, Iolanda vive tentando seduzir Ulisses (Ícaro Silva). Ela é dona do único aparelho de TV da vizinhança e cobra para os "televizinhos" assistirem aos programas com ela. Vive às turras com a filha Ana Maria (Rebeca Carvalho), jovem namoradeira apaixonada por Carlito (Caio Cabral).

Iolanda (Carla Cristina Cardoso) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ana Maria (Rebeca Carvalho) - Filha de Iolanda. Para desespero da mãe, que se preocupa com sua reputação, Ana Maria é uma moça namoradeira e espevitada. Vai namorar o baderneiro e mulherengo Carlito, e os dois terão uma relação de gato e rato, pois Ana Maria não aceitará que o rapaz seja um rebelde sem causa.

Ana Maria (Rebeca Carvalho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Vera (Tatiana Tiburcio) - Mãe de Ulisses (Ícaro Silva) e esposa de Sebastião (Cridemar Aquino), ela fundou com o marido e outros amigos o Clube Gente Fina, onde é conhecida por Tia Vera. Lá ela canta e faz parte do coro de pastoras do clube. Também trabalha para a família de Raimundo (Danton Mello) há muitos anos. Faz o tipo mãezona, ajudando a criar Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório) com todo amor.

Vera (Tatiana Tiburcio) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Sebastião (Cridemar Aquino) - Pai de Ulisses (Ícaro Silva) e marido de Vera (Tatiana Tibúrcio), motorista da família de Raimundo (Danton Mello) há mais de 20 anos. Sujeito honesto, gente boa, alegre, adora uma roda de samba e toca muito bem o cavaquinho. Fundou com a esposa Vera e outros amigos o Clube Gente Fina - local onde se promove todo tipo de evento social: oficina de teatro, concursos de beleza, apresentações de choro, samba e até rock.

Sebastião (Cridemar Aquino) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch)?- Dono do canal de TV Ondas do Mar e apresentador do Alfredo Honório Show - um programa de auditório de sucesso da pequena emissora fluminense. Sujeito simpático, alegre, extrovertido, que ama o trabalho que faz e trata os funcionários com respeito e empolgação. É casado com Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) e sua maior preocupação é a felicidade da filha, Eugênia (Klara Castanho).

Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) - Esposa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e irmã de Lígia (Palomma Duarte). Por conta de um acidente doméstico que deixou a filha, Eugênia (Klara Castanho), com um dos braços queimado na infância, e pelo qual Teresa se culpa, desenvolveu um Transtorno Obsessivo Compulsivo - uma mania de arrumação, limpeza e controle excessivo sobre tudo e todos. Sua maior preocupação é a mesma do marido: a felicidade de Eugênia.

Eugênia (Klara Castanho) - Filha de Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Teresa (Maria Eduarda de Carvalho), a personagem sofreu um acidente doméstico quando criança, queimando parte do braço em um incêndio. Por conta das cicatrizes, tornou-se uma moça com baixa autoestima que, para se defender, age como se não se importasse com as coisas. No fundo, é emocionalmente frágil, se envergonha do próprio corpo e acha que nenhum rapaz gostará dela. É amiga de Bia (Maisa) e prima de Celeste (Debora Ozório).

Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) e Eugênia (Klara Castanho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha e Beatriz Damy/Globo

Jacira (Flávia Reis)- Figura histriônica e divertida, com uma lógica própria. Jacira trabalha como empregada na casa de Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Teresa (Maria Eduarda de Carvalho). É apaixonada por essa família e faz de tudo para manter a harmonia e a felicidade de todos ali.?

Sergio (Sergio Kauffmann) - Diretor e sócio de Alfredo na TV Ondas do Mar.

Anita (Maria Flor)- Mãe de Edu (Caio Manhente) e Guto (Pedro Goifman), é casada com Nelson (Felipe Abib), um sujeito machista e autoritário. Longe dele, Anita se mostra uma mulher alegre, otimista, de bem com a vida. Faz de tudo para manter a família unida e feliz.

Nelson (Felipe Abib) - Pai de Edu (Caio Manhente) e Guto (Pedro Goifman), marido de Anita (Maria Flor). Machista, acha que sua única obrigação como chefe da casa é sustentar financeiramente a família. Trabalha como representante de vendas da Perfumaria Carioca e vive viajando.

Eduardo (Caio Manhente) - Filho de Anita (Maria Flor) e Nelson (Felipe Abib), irmão de Guto (Pedro Goifman). Jovem inteligente, esforçado, gentil. No início da história, passa no vestibular para a primeira turma do curso de astronomia da Universidade do Brasil. Trabalha como garçom no boliche Bowling Rock para ajudar a financiar as lentes de seu telescópio, suas idas aos cinemas e suas revistas científicas. Vai se apaixonar por Celeste (Debora Ozório).

Gustavo/Guto (Pedro Goifman) - Filho de Anita (Maria Flor) e Nelson (Felipe Abib), irmão de Edu (Caio Manhente), é o preferido do pai. Rapaz estudioso que sonha cursar medicina. Faz parte da turma da lambreta, ao lado de Topete e Carlito, e, apesar de gostar de curtir com os amigos, coloca sempre os estudos em primeiro lugar.

Glorinha (Mariana Sena) - Moradora da pensão de Iolanda (Carla Cristina Cardoso), não tem família no Rio de Janeiro. Torna-se melhor amiga de Beatriz (Duda Santos). Estuda para ser cabeleireira de sucesso e não quer saber de namoro, seu objetivo é trabalhar

para um dia abrir o próprio salão.

Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Mauro (João Vithor Oliveira) - O personagem é desenhista responsável pela arte-final dos projetos na Hi-Fi Propaganda e grande amigo de Ronaldo (João Vitor Silva). Gosta de Celeste (Debora Ozório).

Arlete (Bete Mendes) - Mãe de Valéria (Julia Stockler), não se conforma com o sumiço da filha e da neta. Já enfrentou Juliano Alencar (Fabio Assunção) diversas vezes, mas ele sempre jurou que não sabe de nada. Arlete mora na pensão de Iolanda (Carla Cristina Cardoso) e é costureira na TV Ondas do Mar.

Arlete (Bete Mendes) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Orlando (Philipp Lavra) - Marido de Zélia (Leticia Colin), bioquímico responsável pelo laboratório da fábrica de sabonetes Perfumaria Carioca. Pai de Luiz Cláudio (Gabriel Milane), filho do seu primeiro casamento, não tem ideia de que a atual esposa tenha inventado um passado para si e para Clarice (Carol Castro), acreditando que elas sejam realmente irmãs.

Luiz Cláudio/Topete (Gabriel Milane) - Luiz Cláudio, conhecido pelos amigos como Topete, é filho de Orlando. Órfão de mãe, não suporta a madrasta, Zélia, com quem vive batendo de frente. É preguiçoso, mulherengo e só quer saber de festas e curtição.