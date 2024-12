MC Binn pede Ana Laura Marques em casamento aos pés da torre Eiffel

Mc Binn, 31, pediu a namorada, Ana Laura Marques, 23, em casamento durante viagem em Paris, na França.

O que aconteceu

O cantor, que está em turnê na Europa, fez o pedido de casamento neste sábado (14), aos pés da Torre Eiffel. Binn e Ana estão juntos há 7 meses.

O ex-BBB contou como organizou o pedido. "Logo quando soube que viria para Europa em turnê, já pensei logo na surpresa, a Ana é um presente mais do que especial na minha vida e não tinha lugar mais mágico do que aqui para esse momento."

Nas redes sociais, MC Binn compartilhou um vídeo do momento. "Pedi ela em casamento."

Esse é o primeiro relacionamento de Binn após o affair que viveu com Giovanna Lima, com quem se envolveu no BBB 24.