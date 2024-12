'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 16/12 a 21/12

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 16 de dezembro

Lavínia entrega a Norma as cópias dos jornais com a matéria que mencionava a má gestão da diretora. Norma tritura os jornais e agradece a lealdade da Lavínia. César avisa Elisa que deseja terminar o namoro e que Pilar é a dona de seu coração. Shirley, Wanda e Fafá descobrem que Chicleto estava disfarçado de sargento e estava arruinando as receitas do rival Goma Behr. Binho, Lucas e Benjamin discutem sobre estarem sendo excluídos pelos outros meninos. Com uma última cópia do jornal, Felipe ameaça Lavínia caso ela não ajude a encontrar o carimbo de Anna.

Terça-feira, 17 de dezembro

Além de Cristina, Shirley e Wanda dão aulas de investigação aos alunos do colégio. César se veste e se porta igual ao professor Gabriel. Binho, Lucas e Benjamin aprontam pegadinha para chamar atenção dos outros meninos. Em conversa com Jane, Flora revela que Lavínia informou a Norma sobre a matéria de má gestão do colégio. Felipe encontra o carimbo nas coisas de Tonico e leva Lavínia até a biblioteca. Na biblioteca, Lavínia é hipnotizada por Safira.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Anna e Jane impedem Lavínia de entrar na caverna, acreditando ser perigoso. Gabriel declara a Bárbara [Julia Foti] que eles só se beijaram e que a considera amiga; Bárbara fica nervosa e enfrenta Gabriel. Anna e Felipe escondem Lavínia na toca dos Luíses para evitar que ela entre na caverna. Tonico diz a Dalete que confrontou César por fazer Elisa sofrer com o término. César se encontra com Elisa e afirma que não sentia o mesmo por ela, que era melhor terminar.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Pilar encontra no jornal do colégio a notícia de fofoca sobre o relacionamento de Gabriel e Bárbara e vai atrás do professor. Gabriel pergunta o motivo de Pilar se preocupar, e ela alega que ficou apenas surpresa. Elisa comenta com Dalete que está se sentindo melhor depois da conversa com César. Marilene [Paola Rodrigues], irmã da igreja de Dalete, faz uma visita à amiga, e Tonico fica encantado. Flora deixa escapar para Isadora que Lavínia repetiu de ano, mas pede para Isadora não divulgar a informação no jornal. Pedro, André e Felipe conhecem Dodô. Isadora descumpre o combinado com Jane e Flora e escreve sobre Lavínia ser repetente.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Isadora mostra para Anna a matéria que fez sobre Lavínia para o jornal do colégio. Lavínia está em busca dos diamantes falantes de Safira. Dalete diz a Tonico que é nítido que ele está deslumbrado por Marilene. Cristina flagra Thomas treinando musculação com Marilene e começa a enxergar Gabriel com outros olhos. Anna intimida Lavínia a contar o seu segredo caso ela não se afaste de Norma. Betina fica indignada com Cristina se aproximando de Gabriel. Mais tarde, Thomas vê Cristina sorridente ao lado de Gabriel e fica chateado.

