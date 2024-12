'Um blockbuster surpresa': NYT exalta 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres

De Splash, no Rio

O jornal norte-americano New York Times destacou o filme "Ainda Estou Aqui" como "blockbuster surpresa" que alavancou as esperanças do país chegar ao Oscar.

O que aconteceu

Décadas após Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar, Fernanda Torres, 59, pode ter a chance de conquistar a estatueta dourada com um papel em um filme que despertou intensos questionamentos no país, escreveu o jornal. A reportagem traz uma entrevista com a atriz brasileira, a quem destaca como "aclamada por si só" e o cineasta Marcelo Rubens Paiva.

Teve um grande simbolismo para o Brasil... Quer dizer, o Brasil produziu algo como ela, entende? Foi muito bonito.

Fernanda Torres sobre indicação da mãe ao Oscar em 1998

Segundo o jornal, Fernanda Torres está chamando a atenção em Hollywood. Há rumores de que pode estar na linha para conquistar a tão desejada estatueta dourada por um papel que despertou uma febre cinematográfica — e uma reflexão nacional — no maior país da América Latina. Afinal, o longa é um drama sobre uma família destruída por uma junta militar que governou o Brasil, com medo e força, por mais de duas décadas.

A reportagem destaca ainda diz que o filme rapidamente se tornou um tesouro nacional, quebrando recordes de bilheteria e superando sucessos de público como "Wicked" e "Gladiador 2". Mais de 2,5 milhões de brasileiros já assistiram ao filme nos cinemas, fazendo o longa arrecadar seis vezes mais que o segundo filme nacional mais rentável do ano.