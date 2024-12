Influencer de etiqueta: quem é Fernanda Britto, internada após AVC

Fernanda Britto, 64, é influenciadora de etiqueta. Ela está internada com um quadro neurológico grave no Rio de Janeiro após ter sofrido um AVC, de acordo com boletim da Casa de Saúde São José enviado a Splash.

Quem é Fernanda Britto

Especialista em etiqueta. Fernanda Britto é o nome artístico de Fernanda Brandão Matta de Araújo, e é considerada "uma das maiores referências em protocolos e etiqueta social e profissional da atualidade", segundo seu site. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área.

Oferece curso de boas práticas. Fernanda oferece um curso online denominado Poder da Etiqueta. Ela ensina sobre etiqueta social, corporativa, familiar e coletiva em suas 45 aulas —além de uma mentoria de elegância. "Técnicas avançadas de comunicação, postura, linguagem corporal e vestimenta adequadas", escreve.

Carreira de influencer. Em 2022, Fernanda Britto contraiu covid-19 e passou 150 dias internada. Quando se recuperou, resolveu investir em uma carreira digital. Na época, o criador de conteúdo e social media do influencer Kadu Pacheco sugeriu para ela a criação de humorísticos em formato de esquete para as redes sociais.

Fernanda ganhou popularidade no TikTok e no Instagram rapidamente. Hoje, conta com 1,1 milhão de seguidores na primeira e 1,7 milhão na segunda rede social. Por anos, ela foi responsável por receber executivos e delegações estrangeiras no Rio de Janeiro.

Ela teria passado mal e dado entrada em um hospital de Curitiba no dia 22 de novembro. "Nossa querida Fernanda está internada, enfrentando mais um momento delicado em sua saúde", escreveu sua equipe. "Pedimos, de coração, que enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela."

Fernanda Britto comemorou 64 anos no dia 18 de novembro. "Obrigado por fazerem parte da minha história e por ajudarem a manter viva a vontade de sonhar e realizar. Que venham muitos outros anos com essa troca tão especial!", postou na data.