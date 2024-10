Leo Bittencourt sobre Cauã de 'Rensga': 'Não queria o bebum caricato'

Leo Bittencourt é o Cauã da nova temporada de "Rensga Hits!" (Globoplay). Na série, ele vive um produtor sertanejo, par romântico da protagonista Raíssa (Alice Wegmann).

O papel é bem diferente do personagem de maior repercussão do ator até então. Ele foi o Daniel Cravinhos na trilogia de filmes "A Menina que Matou os Pais", "O Menino que Matou Meus Pais" e A Menina Que Matou os Pais: A Confissão, sobre o assassinato do casal Richthofen.

Sua maior preocupação ao dar vida Cauã era fazer um sotaque caricato. Isso porque é natural de Manaus e mora no Rio há 11 anos. "Já tive que aprender outros sotaques e tenho uma certa facilidade para pegar o de outros estados. Mas Goiânia era um que eu nunca tinha experimentado na vida", contou em entrevista exclusiva a Splash.

Ele também se preparou ouvindo muita música sertaneja e até aprendendo um pouco de violão e teclado. "Para entrar nesse ambiente da gravadora de 'Rensga Hits', eu precisava ter esse domínio do que é a profissão de produtor musical. E ele [Cauã] é muito ligado à música. Acho que tudo isso se complementou e ajudou muito a criar esse cara que tem um jeito simples".

Cauã (Leonardo Bittencourt) e Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) Imagem: Vitor Peruzze

Além do romance e da ligação com a música, Cauã também está vivendo um período de sobriedade após anos de dependência alcoólica.

Leo comenta a construção desse outro lado do personagem: "Acho que é muito difícil diferenciar o que é o alcoolismo do hábito de qualquer um ali que bebe todo dia. A gente associa geralmente o alcoólatra só à decadência do personagem, quando ele já não tem mais controle sobre isso".

Mas acho que cabe essa reflexão: muitos de nós somos dependentes, talvez, de ao ir em um lugar sempre estar com uma bebida na mão. Essa coisa mais de um protocolo social, sabe? Leo Bittencourt

Mais uma vez, o ator diz que se preocupou em não fazer algo estereotipado. "Eu não queria que ficasse o bebum caricato, porque isso seria um desrespeito com um tema tão delicado".

Ele celebra a receptividade da série. "Eu sou realmente muito grato por ter feito parte desse projeto. Tem muita gente me vendo num outro lugar, porque me assistiram nos filmes do caso Richthofen. E ali conheceram, talvez, de uma maneira mais profunda meu trabalho artístico".

Leo Bittencourt e Carla Diaz em "A Menina Que Matou os Pais - A Confissão" Imagem: Adriano Vizoni/ Divulgação

Sonho de personagem

Questionado sobre algum papel que gostaria de fazer, Leo foi assertivo na resposta: Champignon (1978 - 2013), do Charlie Brown Jr. Não tem nada sendo produzido, mas ele joga para Universo no maior estilo "cuidado com o destino ele brinca com as pessoas".

"É que a minha banda favorita de infância foi Charlie Brown Jr", explica. "Não só de infância, tipo, da vida, assim".

Se tivesse uma história sobre o Charlie Brown Jr., eu gostaria de fazer o Champignon. Eu me pego, às vezes, estudando para um personagem que eu nem fui escalado. Mas eu, de verdade, sou muito fã da banda. E acompanho a história, vi todos os documentários. Leo Bittencourt

E ele justifica a ideia, lembrando que há muito o que ser explorado num possível filme sobre a banda. "A genialidade do Champignon, a relação dele com o Chorão, toda essa história da banda até o fim trágico [...] Se eu fosse fã, eu gostaria de assistir. Então, assim, sendo ator e fã, seria mais privilégio ainda participar disso".

Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon Imagem: Reprodução/O2 Produções

CNPJ da beleza

Ele encara a fama de galã como elogio, mas ressalta que é mais do que isso. "Eu sei que as pessoas estão me elogiando, dizendo que sou bonito e tal. Só que... você vê que eu fico com vergonha?" questiona, mostrando que enrubesceu. "Eu realmente não sei receber esse tipo de rótulo. Eu acho que o galã é quase um CNPJ da beleza: você começa a responder como pessoa bonita".

Isso me deixa um pouco nervoso com a responsabilidade, porque eu acho que eu nunca me vi como essa pessoa. Eu sou o amigo que faz graça com os amigos, tenho vários gostos, adoro cozinhar, adoro representar. Leo Bittencourt

Rio-Manaus

Léo diz que sempre foi muito ligado à cidade natal, mas que a distância geográfica complica a visita frequente. "Eu me conecto através de uma coisa que eu gosto muito, que é a gastronomia. Abri um restaurante no Rio, recentemente, que tem o tambaqui assado. É um dos meus pratos favoritos. Sempre que posso, eu vou lá, como e mato um pouco a saudade de casa".

Ele diz que seria um sonho fazer um trabalho na região amazônica. "Seria um sonho trabalhar e ir para casa. Eu acho muito legal. Seria bom demais atuar e projetar também. Eu conversei com Adanilo (o Deocleciano da primeira fase de 'Renascer') no Jogo da Esperança e nós dois somos os únicos atores, atualmente no cenário, representando a região. A gente fica muito feliz, porque hoje existem mais exemplos".

Quando eu era criança, só via o Malvino Salvador. Hoje eu sei o que é ter essa representatividade na nossa responsabilidade. Mas eu quero cada vez mais atores do Norte. E que as pessoas, entendam que, apesar da distância e da barreira geográfica, elas podem correr atrás dos seus sonhos. Leo Bittencourt

No momento, Leo está em São Paulo, gravando a comédia romântica "Netlovers", que protagoniza com Fernanda Martins. "Todo mundo me cobrava, né? Nossa, você só faz personagem pesado. Cadê um personagem que eu possa me apaixonar por você sem culpa? Daqui a pouco tem aí no cinema", diz.

A segunda temporada inteira de "Rensga Hits!" já está disponível no Globoplay.