A Fazenda: Parcial de roça mostra como será o fim do G4

Flor, Gui Vieira, Luana Targino e Sacha Bali competem pelas duas vagas para continuar em A Fazenda (Record). A roça quádrupla com eliminação dupla faz parte do modo turbo da reta final do reality.

O que diz a enquete

Com 34,34%, a maior porcentagem de votos, Sacha é o preferido do público para ficar.

Em seguida, vem Gui, com 31,69%. De acordo com a parcial, a dupla de peões do G4 conseguirá se salvar.

Segundo a enquete, quem não deve ter essa sorte é Luana, que conta com apenas 6,93% de preferência e é a menos votada entre os roceiros. Flor tem a segunda menor porcentagem (26,86%), o que indica que também deverá ser eliminada.

A decisão da primeira roça quádrupla da temporada acontecerá no programa ao vivo desta noite (12).

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 12ª roça? Resultado parcial Total de 141469 votos 27,07% Flor 31,04% Gui 6,80% Luana 35,10% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 141469 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso