Harry e Meghan compram imóvel de R$ 26 milhões em Portugal; fotos

Príncipe Harry, 40, e a esposa, Meghan Markle, 43, fizeram uma nova aquisição milionária.

O que aconteceu

O casal comprou uma propriedade luxuosa avaliada em US$ 4.7 milhões (mais de R$ 26 milhões). A compra, de acordo com o jornal The Sun, seria uma forma de reaproximar os dois da família real britânica.

A propriedade é localizada em frente à praia. Trata-se de um empreendimento luxuoso de mais de 292 hectares, que será construído na cidade de Melides, a cerca de 130 quilômetros ao sul de Lisboa.

Segundo o The Sun, a tentativa de reaproximação da realeza é pensada para que o casal fique próximo da princesa Eugenie, 34, prima de Harry e William, 42. Ela mora no país com o marido, Jack Brooksbank, 38.

Ele trabalharia na empresa responsável pelo luxuoso empreendimento, a Discovery Land Company. Segundo o The Mirror, a lei portuguesa permitiu, recentemente, a construção de espaços "privados" nas praias, o que, antes, era ilegal. A nova construção é descrita como "o refúgio de luxo ideal para famílias que buscam uma comunidade residencial costeira autêntica e focada em estilo de vida".

Imagem: Divulgação/Denton House

