'Gladiador 2' mostra rinoceronte em batalha sangrenta, mas isso era real?

O trailer de "Gladiador 2", continuação do aclamado filme lançado em 2000, mostra um rinoceronte sendo usado em uma batalha no Coliseu, onde os gladiadores lutavam pela sobrevivência em combates sangrentos que, por vezes, envolviam animais.

Mas isso era real?

Os animais nas lutas do filme 'Gladiador'

O primeiro filme da franquia já mostrava animais. No primeiro "Gladiador", a luta entre Maximus, interpretado por Russell Crowe, e Tigre da Gália, papel do ator Sven-Ole Thorsen, teve a presença de tigres que, ao longo do combate, saíam de alçapões espalhados pela arena. Na ocasião —alerta spoiler— Maximus consegue neutralizar os animais e vence a luta, optando por não matar seu adversário.

O novo filme mostrará outra espécie usada pelos gladiadores. O trailer de "Gladiador 2" trouxe novidades não somente entre os personagens humanos, mas também em relação aos animais envolvidos: um dos combatentes entra no Coliseu montado em um rinoceronte. Assista ao trailer completo abaixo:

Animais eram realmente utilizados no Coliseu?

Sim. Diferentes espécies de animais, em especial os selvagens, eram levados à arena para participar dos combates: em alguns, os humanos lutavam contra o animal. Em outros, os bichos lutavam entre si, sob os olhos do público. Leões, tigres e ursos, por exemplo, eram algumas das espécies escolhidas pelos romanos para este tipo de "evento".

Rinocerontes também faziam parte das lutas. O animal, em sua maioria de origem asiática, era uma das espécies de grande porte capturadas e levadas ao Coliseu. Segundo Jerry Toner, professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Cômodo, líder do império entre 180 e 192, era conhecido pela satisfação ao lutar e matar animais na arena. Na obra The Day Commodus Killed a Rhino: Understanding the Roman Games ("O Dia em que Cômodo Matou um Rinoceronte: Entendendo os Jogos Romanos", em tradução livre) Toner explica que um dos maiores desejos de Cômodo era abater um animal da espécie utilizando arco e flecha.

Jogos organizados por Cômodo tiveram a participação de rinoceronte. Para lutar contra animais e outros gladiadores, o imperador organizou, em 192, os Jogos Plebeus. Segundo artigo do jornal espanhol El País, para o professor Toner, a presença deste tipo de animal era o que "assegurava a grandeza dos jogos". Para Toner, é provável que Cômodo tenha utilizado centenas de flechas e lanças para matar o rinoceronte, devido à espessura da pele e à força física do animal.

Rinocerontes já haviam sido exibidos em outros episódios no Império Romano. Em edição de Jogos organizada em 55 a.C, Pompeu, o Grande ofereceu um rinoceronte na arena. Em 29 d.C., nos Jogos em homenagem a Júlio César, o imperador Augusto também optou pelo enorme animal. Já no ano 80, o imperador Tito levou outro espécime para exibição na inauguração do Coliseu, quando o rinoceronte atacou um touro e deu início à história de combates entre animais no local.

Atualmente um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, na Itália, o Coliseu já recebeu lutas violentas Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Pesquisadores estudam forma de captura dos rinocerontes pelo Império Romano. A espanhola María Engracia Muñoz-Santos é uma das especialistas que se dedica ao tema. Ao El País, María afirma que o processo de captura e transporte dos animais era ilustrado nos mosaicos elaborados na época. Com o uso de diferentes armadilhas, grupos destinados à tarefa atuavam na captura dos animais de grande porte para os confrontos nas arenas. De acordo com María, no caso de felinos, a estratégia envolvia embebedar os animais com vinho para que, adormecidos, fossem transportados sem oferecer resistência.

Jogos, lutas e mortes de animais eram formas de reafirmar o poder romano. O fascínio de imperadores como Cômodo em relação aos confrontos violentos ia além da luta contra o gladiador adversário ou o animal escolhido para o combate: era, também, uma prova do domínio que tinha sobre seus inimigos, independentemente do tamanho ou da força que encontrariam do outro lado da arena.

Novo filme chega ao Brasil no mês que vem

'Gladiador 2' retomará a história da luta pela sobrevivência em Roma. A sequência do longa que mostra a briga pelo poder na Roma Antiga chegará aos cinemas 24 anos depois do primeiro filme. O Império Romano será novamente palco da vingança e de disputas repletas de sangue entre personagens já conhecidos pelo público, como Lucius, e novos nomes, como o general Acacius.

Longa estreia no Brasil no dia 14 de novembro. Com direção de Ridley Scott, responsável também pelo primeiro "Gladiador", o elenco da sequência conta com Denzel Washington ("O Protetor"), Pedro Pascal ("Mandalorian"), Joseph Quinn ("Um Lugar Silencioso: Dia Um") e Fred Hechinger ("A Mulher na Janela").