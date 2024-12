Vanessa insiste em paixão por Sidney e conta expectativas: 'Lá fora'

Vanessa conversou com Juninho sobre sua atração por Sidney na tarde deste domingo (15) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Vanessa lembrou da vez em que assumiu para Sidney que gostava dele. O peão, no episódio, negou sentir o mesmo e deixou claro que não teria um relacionamento com ela.

Para Juninho, Vanessa disse que teve uma segunda conversa com Sidney "sobre a gente ficar junto". A peoa disse que eles poderiam conversar fora do reality e peão respondeu que "tá bom". "Ó Vanessa", brincou Juninho, em tom de celebração. "Mas não sei se ele vai querer, né. Porque ele falou que me vê como amiga e tá focado no jogo", rebateu ela.

A peoa ainda disse que ganhou um "beijo na mão" e agradeceu a ela: "Ainda bem que estou despertando coisas boas em outras pessoas". "Não é o que eu queria ouvir mas?", ponderou Vanessa. "Mas eu tô precisando fazer uma limpeza de pele, sem cilhos? Eu entendo ele".

Cara, é muito difícil, depois que ele disse que me via como amiga (...) Eu vejo ele quer abraçar, beijar ele. Fico doida (?) Quero estar perto dele, nem que seja para conversar. Mas fico assim? (...) Vim para fviver a experineci por completo. Estão se gosto de alguém, tenho que falar. Não adianta ficar fingindo Vanessa

Ela ainda lembrou de quando começou a se interessar pelo peão, e reconheceu que o sentimento poderia ser "carência". "Achei ele bonito, mas quando comecei a conhecer ele, achei tão legal e especial? Mas tinha tempo já", disse. "Também não sei, às vezes pode ser carência minha né? Ficar aqui três meses".

Juninho afirmou que ela poderia conhecer uma nova pessoa fora do reality. "Pode ser que voce saia daqui e encontre o Sidney Sampaio cover", brincou. "Agora que você é conhecida, pode ter uma pessoa apaixonada por você". Ela rebateu: "Não quero cover não, quero original".

Vanessa disse que "tinha uma pessoa lá fora", mas "estava só ficando ele". "Ele me magoou no passado", disse. "A gente não tem compromisso, ele não me passou segurança nenhuma. Aposto que já pegou um monte de mulher".

A peoa também revelou que pensa em conversar novamente com Sidney. "Coração dói. É ruim ouvir de uma pessoa que você tá gostando que essa pessoa só te vê como amiga. Tô tendo que ser forte, que opção que eu tenho? Já pensei em falar de novo com ele sobre isso…", disse.

Juninho, então, "cortou" Vanessa. "Mas você quer ouvir o que? Você já falou, já abriu seu coração… Se não, acho que vai ser mais chato do que verdadeiro (…) Se falar de novo, vai ser muita forçação de barra".

