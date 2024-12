Na roça, Albert acorda confiante: 'A gente sabe quem merece ir pra final'

Albert, que está na roça com Sidney, Yuri e Sacha, acordou confiante neste domingo (15) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Albert agradeceu aos fãs que estariam votando para que ele continuasse no reality. "Vamos desenhar essa reta final, só com verdades", disse. "Pessoas fake aqui dentro, pessoas fake. Quando estão sozinhas são legais, quando estão em grupo são cruéis."

A gente não escolhe com quem quer ir pra final, mas a gente sabe quem merece ir pra final Albert

Enquanto seus aliados e rivais passavam pela sala, ele afirmou acreditar que não sairá nesta roça —nem seu aliado, Sidney. "Eu e Sidney voltando, o resto tá entregue para vocês."

Mais cedo, Yuri revelou para Gui que também está "confiante". "Tô com frio na barriga, mas confiante demais, brother. Me arrepiando toda hora, emocionado", disse. "Ansioso hoje, mas muito mais confiante que ontem".

O peão ainda disse que acordou com uma "imagem" dele, Gui, Sacha e Juninho na final.

O resultado desta roça será anunciado na edição ao vivo deste domingo (15). Em seguida, abrirá a votação para a segunda roça especial, formada por Gilsão, Vanessa, Juninho e Gui.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça especial? Resultado parcial Total de 237685 votos 2,44% Albert 35,23% Sacha 30,21% Sidney 32,12% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 237685 votos

