Como Dira Paes revive parceria com Roberto Carlos após 15 anos?

Quinze anos depois, a atriz Dira Paes, 55, volta a subir ao palco com Roberto Carlos. Especial de final de ano da Globo será exibido no dia 20 de dezembro.

Como vai ser

Emocionada, Dira participou da gravação no final de novembro no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Ela subiu ao palco ao lado de Sophie Charlotte e Leticia Colin para cantar a música "Olha". "Eu estou tão emocionada. Lembro que, há 15 anos, quando cantei com Roberto Carlos pela primeira vez, em 2009, ao chegar no palco, espontaneamente saiu uma frase do meu coração: 'Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida'. E eu estava sendo extremamente sincera".

Para a atriz, foi inevitável lembrar da emoção da participação de 2009 quando ela começou a ensaiar para o espetáculo deste ano. "Quando começamos a ensaiar nesse estádio lindo, fiquei imaginando o público e já pensando que o dia da gravação também seria um dos dias mais felizes da minha vida. Então, para mim, participar dessa celebração é uma homenagem a essa lembrança. O Roberto é uma paixão nacional. Há 50 anos ele é muito, muito especial".

Eu tenho muito essa memória do show de 2009, da minha família estar presente, me vendo no palco. Mas não só isso, todos os especiais do Roberto eram momentos de amor, felicidade e paixão, porque a música dele é muito inspiradora, transformadora, fala direto com a alma de todo mundo. Dira Paes

A atriz também revela quais são suas músicas favoritas, mas garante: não é uma tarefa fácil escolher, visto que o cantor tem uma longa trajetória musical. "Na minha infância, 'Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos'; na minha adolescência, 'Cama e Mesa' foi muito marcante. Em 2009, falei para o Roberto que a Norminha cantaria essa música para ele, e então foi essa que cantamos juntos. E 'Como Vai Você' também. Ou seja, é difícil escolher, mas essas músicas tocam fundo no coração e vão ficar marcadas na minha vida porque são as músicas que cantamos juntos".

Esse convite me honra muito e eu não tenho como cantar, por exemplo, "Olha", sem lembrar do nosso momento, e 'Como Vai Você', que quando ele canta, eu tenho vontade de desmaiar. E, claro, 'Emoções', que é esse momento muito especial da vida . Dira Paes

Planos para 2025

Dira se prepara para estrear a série "Pablo e Luisão". "Estou muito feliz de fazer parte ao lado do Ailton Graça, Otávio Miller e Paulo Vieira sendo a nossa grande inspiração. Também haverá o lançamento de alguns filmes que fiz e estou terminando a filmagem de "Agente Especial" com a Gela e o Pedroca. Então, é um momento em que a comédia está batendo à minha porta novamente".