Namorado de Anitta posa agarradinho com a cantora em rancho

Vinicius Souza, 25, posou agarradinho ao lado da namorada, Anitta, 31, na tarde deste domingo (15).

O que aconteceu

O jogador de futebol compartilhou, em suas redes sociais, o clique ao lado da cantora. Na imagem, Anitta aparece sorridente e abraçada ao jogador.

Mais cedo, Anitta avisou que estava indo para o Rancho. Logo, fãs apontaram que seria o Rancho do Carlinhos Maia, reality show promovido no rancho do influenciador.

A cantora publicou algumas fotos e vídeos no local. Tanto Anitta, quanto Vinicius, preferiram não dizer a localização.

Anitta mostra fotos e vídeo de viagem Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois assumiram o relacionamento em 25 de setembro, durante o desfile da Balmain na semana de moda de Paris. Depois disso, o atleta abriu um álbum de fotos apaixonadas com a funkeira.