Vanessa diz que levou fora de Sidney em festa de A Fazenda: 'É amizade'

Vanessa Carvalho contou que tentou flertar com Sidney na festa de A Fazenda 2024 (RecordTV), mas não teve sucesso.

O que aconteceu

Vanessa disse que o peão recusou sua invertida. Em conversa com Babi, ela riu do episódio.

Vanessa: "Eu já deixei pra lá, é só amizade mesmo. Ele está focado no jogo. Ele falou assim: 'Cadê a Julieta?'. Brincando, né? Porque a festa era de Romeu e Julieta. Aí eu [sorri e estende a mão]. Aí ele: 'Não, você é a Vanessa'".

Babi: "Levou um fora em grande estilo!".

As duas, então, deitaram a cabeça na mesa, rindo.

