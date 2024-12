Rachel Sheherazade pede cancelamento do poder laranja: 'Eu concordo'

A apresentadora Rachel Sheherazade compartilhou seu posicionamento sobre a recente polêmica do possível cancelamento do Poder do Lampião em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sheherazade gravou um vídeo e compartilhou nas suas redes sociais. "Estou aqui para falar sobre esse movimento de cancela o poder no reality e eu concordo. Não tinha nada que a Vanessa ter conversado qualquer coisa na hora da roça."

Quem está com o poder na mão não pode nem olhar de lado, quem dirá conversar com o Fazendeiro.

