Amassos em dose dupla e sexo: os casais que movimentaram o edredom no BBB

Vários casais movimentaram o edredom na casa do BBB (Globo). Relembre os brothers e sisters que trocaram carícias embaixo das cobertas nas últimas edições.

BBB 24

BBB 24: Isabelle e Matteus se beijam no edredom Imagem: Reprodução/Globoplay

Matteus se envolveu amorosamente com Deniziane e Isabelle. O participante foi para baixo das cobertas com ambas as sisters, trocando vários carinhos.

Após sair da casa, Deniziane assegurou que nada havia acontecido no edredom. Ela disse que "nada rolou" no Domingão com Huck.

MC Bin Laden e Giovanna também trocaram carícias no edredom. O romance rendeu até uma brincadeira de Michel, que levou uma camisinha para a dupla.

BBB 23

BBB 23: Gustavo e Key Alves no edredom do Quarto do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Uma das edições mais "calientes" dos últimos tempos, o BBB 23 se destacou com o edredom. Muitos participantes se envolveram no confinamento.

Bruna Griphao e Gabriel Fop estrearam o edredom na temporada. Depois, no entanto, a famosa admitiu ter se arrependido.

Fred, que era do Desimpedidos, e Larissa também foram para debaixo das cobertas. Mais tarde, ela revelou que nada aconteceu.

Key Alves e Gustavo viveram intensamente um romance no reality. Eles movimentaram o edredom, falaram de sexo e até fizeram confissões inesperadas.

Ricardo Alface e Sarah Aline curtiram o edredom em dose dupla. Enquanto o brother foi para baixo das cobertas com Paula e Sarah, a sister foi trocou carícias com Ricardo e Gabriel Santana.

BBB 22

BBB 22: Natália e Eliezer balançam o edredom novamente Imagem: Reprodução/Globoplay

Hoje casado com a também ex-BBB Viih Tube, Eliezer se envolveu com duas pessoas no BBB 22. Ele movimentou o edredom com Maria e Natália.

BBB 21

BBB 21: Thaís e Fiuk conversam sobre movimentação no edredom Imagem: Reprodução/ Globoplay

Fiuk ficou com Thaís no confinamento. No dia seguinte, o cantor chorou e confessou seu arrependimento.

BBB 19

Alan e Hana ficam ofegantes após amassos no BBB 19 Imagem: Reprodução/ TV Globo

Hana e Alan chamaram a atenção por cenas quentes no Big Brother Brasil. Durante os amassos, os microfones captaram os dois ofegantes.