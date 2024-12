'Estou para morrer!': atriz fala sobre fazer novela sem pitaco do público

"Guerreiros do Sol", prevista para passar diretamente no streaming, está tendo uma particularidade em relação a outras novelas da Globo: está sendo toda gravada antes da estreia e, consequentemente, sem "pitaco" do público. Para a protagonista, Isadora Cruz, isso tem sido motivo de angústia.

"Estou para morrer"

A atriz se mostrou ansiosa em fazer uma novela toda antes de sua estreia. "É muito difícil fazer um projeto sem assistir. É muito doloroso. Eu, por exemplo, não sabia se tinha encontrado ela [Rosa, sua personagem]. Todos nós passamos por isso. Tivemos o prazer de ver o primeiro capítulo, está incrível! Mas a gente só assistiu seis meses depois."

Isadora, que protagonizou "Mar do Sertão", esteve na CCXP 25, ao lado do colega Thomás Aquino, para promover a nova novela. Diferente dela, no entanto, o ator não está sentindo tanto a forma diferente que a novela está sendo produzida, já que essa é sua primeira novela. Sua carreira até agora tem sido mais focada em teatro, séries e filmes.

Estou acostumado a fazer um projeto e ver depois [o resultado]. Isadora é quem tem mais o costume de fazer novela. Mas, dos trabalhos que eu já fiz, esse é o que eu fiquei mais curioso para ver. Tinha cenas de Irandhir Santos, Alinne Moraes, cenas que não estavam no meu núcleo, e eu queria ver como ficou. Quando tive a chance de ver o primeiro capítulo eu chorei emocionado. Thomás Aquino

Thomás Aquino pode ser visto em produções curtas, como a recente série "Vidas Bandidas", e em longas de sucesso como "Bacurau". Essa é a primeira vez que ele experimenta a gravação de algo mais longo —apesar de as novelas para streaming serem bem mais curtas que as feitas para a TV aberta.

"Achei incrível você falando que 45 capítulos é muito", brincou Isadora Cruz. "Quando fiz 'Mar do Sertão' eram 187 capítulos porque se estendeu em um mês", completou".

Mas, da experiência de fazer "Guerreiros do Sol", Aquino espera fazer mais novelas, inclusive as bem longas. "Tenho vontade. Ano que vem, talvez, eu realize esse sonho, não sei. Posso dizer que não assinei nada ainda."

"Guerreiros do Sol" está prevista para estrear no Globoplay em 2025, mas ainda não tem data definida. Essa é a segunda novela que a plataforma de streaming estreia antes de ela ser veiculada na TV aberta. Antes dela, "Todas as Flores" foi ao ar nessas condições foi ao ar nessas condições, de João Emanuel Carneiro.