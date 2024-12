Flor, Gui, Luana e Sacha estão na 12ª roça de A Fazenda 16

A 12ª roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada e dois peões deixarão o jogo a uma semana da final. Com a vitória de Yuri na última Prova do Fazendeiro, quatro peões disputam o voto popular: Flor, Gui, Luana e Sacha. Quem você quer que fique? Vote na enquete UOL.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 12ª roça? Resultado parcial Total de 74335 votos 30,65% Flor 28,97% Gui 7,67% Luana 32,72% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 74335 votos

Indicação do Fazendeiro

Gilsão começou a roça indicando Sacha Bali. "É baseado no que eu tô vendo de intrigas. Tudo parte dali. Hoje vindo pra cá, eu ouvi que tive briga com três e ia votar nele. Ele estava tentando defender o dele. Meu voto é no Sacha Bali. Tô só mostrando pro time dele que ele está jogando por ele usando eles."

A Fazenda 16: Gilsão na formação da 12ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Votação da casa

Juninho votou em Yuri;

Gui votou em Albert;

Sidney votou em Yuri;

Yuri votou em Albert;

Albert votou em Yuri;

Luana votou em Albert;

Vanessa votou em Yuri;

Sacha votou em Albert;

Flor votou em Yuri;

Com 5 votos, Yuri foi o mais votado da casa.

Puxada da Baia

Yuri puxou Flor para a roça. A peoa falou sobre a escolha. "Tô morrendo de medo. Mas eu iria de qualquer jeito, é meu pensamento. Eu não sabia o que fazer, nessa posição do meu voto ser disputado. Mas foi uma escolha minha de coração."

Resta Um

No Resta Um, Luana sobrou e ocupou o quarto banquinho. A peoa também falou sobre. "Tô mal, com medo. Toda roça fico com medo do público sair. Eu esperava, mas ao mesmo tempo eu tinha esperança."

Poder Branco e Veto

Com o Poder Branco, Sidney teve a missão de indicar o roceiro "extra" da roça. Ele indicou Gui, que teve que vetar dois peões da Prova do Fazendeiro. Gui vetou Luana e Sacha.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 150848 votos 0,11% Albert Bressan 0,06% Flor Fernandez 1,11% Gui Vieira 6,34% Gilsão 0,93% Juninho Bill 0,22% Luana Targino 26,07% Sacha Bali 48,08% Sidney Sampaio 12,42% Vanessa Carvalho 4,67% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 150848 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso