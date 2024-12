Diego Grossi desabafa após separação e revela vício em jogo: 'Fiquei preso'

Diego Grossi, 42, fez um balanço pessoal de seu 2024 e revelou ter lutado contra o vício em jogos de azar ao longo do ano.

O que aconteceu

O publicitário afirmou também estar saindo de uma depressão. "Posso dizer que, de 2024, só vou levar as coisas boas. O principal é o aprendizado, bagagem, a libertação da depressão, libertação do jogo... Estou saindo desta depressão. Fiquei preso em 2024 em jogos de azar, e acabou acontecendo tudo o que aconteceu", declarou ele, em uma sequência de vídeos divulgada nos stories de seu Instagram.

Diego assegura que está livre da compulsão por apostar. "Graças a Deus, a mim e as pessoas que me ajudaram, larguei o vício do jogo. Não jogo mais e não faço mais propaganda de jogo. Está tudo na mão Dele agora."

Diego Grossi e Franciele de Almeida oficializaram nesta quarta (11) o fim do casamento de nove anos. Eles se conheceram dentro do BBB 14 (Globo), formaram um casal dentro do confinamento e se casaram em 2015.