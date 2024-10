Pai de Liam Payne visita local da morte do cantor e agradece fãs

Geoff, pai de Liam Payne, foi da Inglaterra à Argentina para reconhecer o corpo do cantor.

O que aconteceu

Geoff Payne aterrissou em Buenos Aires às 6h de sexta-feira (18). A informação foi divulgada à AFP por uma fonte policial que pediu para não ser identificada.

Horas depois, ele se dirigiu ao necrotério para reconhecer o corpo do filho. Geoff estava acompanhado de seguranças e funcionários do consulado britânico na Argentina.

O pai de Liam também cuida da repatriação do corpo. Ele se encontrou com a procuradoria-geral de Buenos Aires para organizar os trâmites do processo. O corpo de Liam continuará no necrotério até que os resultados dos exames toxicológicos sejam divulgados.

À tarde, ele visitou o altar improvisado pelos fãs de Liam no local da morte. Geoff passou cerca de oito minutos lendo cartas deixadas no local e beijando algumas fotos do filho. Ele também agradeceu a presença dos fãs que, segundo a BBC, criaram uma barreira ao redor dele para que fotógrafos não conseguissem se aproximar.

Em seguida, foi levado ao terceiro andar do hotel. Segundo a SkyNews, ele não pôde visitar o quarto onde Liam estava hospedado porque o local segue sob investigação, mas os funcionários do CasaSur o conduziram a outro quarto similar. Geoff também foi visto na varanda de um quarto no segundo andar.

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".