Mãe do filho de Liam Payne lamenta morte do ex: 'Nunca mais verá seu pai'

Cheryl Cole, mãe de Bear, 7, fruto de antigo relacionamento com Liam Payne, usou o Instagram para lamentar a morte do ex-integrante do One Direction.

Ela compartilhou uma foto em que Liam aparece ao lado do filho, Bear, quando ele ainda era um bebê. "Enquanto eu tento navegar neste momento destruidor e trabalhar no meu próprio luto neste momento extremamente doloroso, eu gostaria de lembrar a todos que nós perdemos um ser humano".

Liam não era apenas uma estrela pop e celebridade. Ele era um filho, um irmão, um tio, um grande amigo e o pai de uma criança de 7 anos. Um filho que agora precisa enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai outra vez.

Enquanto tento navegar por este evento devastador e lidar com minha própria dor nesse momento indescritivelmente doloroso, gostaria de lembrar gentilmente a todos que perdemos um ser humano.

Liam não era apenas uma estrela pop e celebridade, ele era um filho, um irmão, um tio, um querido amigo e pai do nosso filho de 7 anos. Um filho que agora tem que enfrentar a realidade de nunca mais ver o pai.

O que mais perturba meu espírito é que, um dia, Bear terá acesso aos relatos horríveis e à exploração midiática que vimos nos últimos dois dias. Parte ainda mais meu coração saber que não posso protegê-lo disso no futuro.

Estou implorando para que considerem qual o propósito de algumas dessas reportagens, além de causar mais sofrimento para todos que ficaram para juntar os pedaços. Antes de deixar comentários ou fazer vídeos, pergunte a si mesmo se gostaria que seu próprio filho ou família lesse isso.

Por favor, deem a Liam a pequena dignidade que lhe resta após sua morte, para que ele possa finalmente descansar em paz.

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.