Fãs cantam One Direction em Buenos Aires; homenagens vão até domingo

Dois dias após a morte de Liam Payne, fãs seguem fazendo homenagens para o cantor.

O que aconteceu

Liam, ex-integrante do One Direction, morreu na última quarta-feira (16). Ele caiu do terceiro andar de um hotel na capital argentina, e não resistiu aos ferimentos.

Fãs acamparam na porta do hotel para prestar homenagens ao cantor. Em vídeos que circulam nas redes sociais, elas aparecem cantando músicas do One Direction ao redor de velas, flores e fotos de Liam.

As directioners, como são conhecidas as fãs de One Direction, também se reuniram em outros países da América do Sul. No Peru, o cantor ganhou um mural com diversas fotos, velas e flores. O mesmo aconteceu na Cidade do México, capital mexicana, e em Bogotá, na Colômbia.