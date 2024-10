Luiza Ambiel narra experiência sexual em plataforma adulta

Luiza Ambiel decidiu compartilhar uma parte íntima de sua vida ao se juntar a uma plataforma de conteúdo adulto. A artista revelou como essa experiência a ajudou a superar bloqueios e se redescobrir como mulher.

O que aconteceu

A ideia de narrar suas experiências surgiu a partir de um pedido de um fã. ."A interação com o público me fez soltar mais, me sentir à vontade para explorar minha sensualidade de uma forma que nunca imaginei".

O apoio nas redes sociais a ajudou a lidar com suas inseguranças, sentindo-se como uma "nova mulher".

Na plataforma, Luiza oferece conteúdos exclusivos que vão desde fotos nua a vídeos picantes. Ela utiliza brinquedos eróticos e até mesmo realiza colaborações com outras personalidades famosas.