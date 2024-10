Vanessa e Suelen batem boca após formação de roça: 'Segura o que você fala'

Após a formação da quarta roça de A Fazenda 16 (Record), Vanessa e Suelen se envolveram em mais um atrito no reality show.

O que aconteceu

As duas já haviam batido boca durante a formação da roça. Suelen, inclusive, puxou Vanessa para a roça da baia.

Suelen se exaltou com a peoa. "Não vem me esnobando agora achando que tá por cima da carniça, não. Dá uma segurada que quando você estava sentada lá chorando na cama, porque as suas amigas tinham virado as costas pra você, fui a única pessoa que cheguei pra você e você falou 'você tá se mostrando uma pessoa diferente do que eu via'."

Segura o que você fala, banca o que você fala! Suelen

Vanessa retrucou. "Você falava mal de mim pelas costas, por isso eu fiquei chateada. O negócio do vaso."

Suelen rebateu. "Isso não é falar mal."

As duas se exaltaram e se levantaram, entrando em uma discussão de gritos.

Suelen acusou Vanessa. "Você me chamou e mentirosa".

