Sidney discute com Sacha ao vivo: 'Não acredito na sua generosidade'

Durante formação da quarta roça na A Fazenda 16 (Record), Sidney e Sacha trocaram farpas ao vivo.

O que aconteceu

Sidney pediu a palavra para Adriane Galisteu na volta de um dos intervalos para rebater uma suposta proposta feita por Sacha: "Não acredito na sua generosidade de oferecer sua cama dando uma piscadinha para mim só porque estou com o poder do lampião."

Esse é o seu tipo de jogo. Um jogo baixo, desleal. Sidney

O jogador continuou: "Não jogo com você, pode ficar piscando a noite inteira que não vai adiantar nada".

Sacha rebateu as acusações do peão e os dois entraram em uma discussão, que foi interrompida por Galisteu.

