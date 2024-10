Famosos fazem penteados criativos nos filhos para Dia do Cabelo Maluco

Na Semana da Criança, alguns famosos usaram a criatividade para enviar os filhos para a escola com penteados "diferentões". Tintas spray e acessórios inusitados foram aplicados nas madeixas dos pequenos para o Dia do Cabelo Maluco na escola. Veja:

Sheron Menezzes

A atriz usou um pedaço de garrafa pet para moldar o cabelo do filho, Benjamin. Ela finalizou a obra capilar com tinta spray roxa.

Imagem: Reprodução/Instagram

Eliana

A apresentadora fez uma réplica de macarrão instantâneo usando os fios loiros da filha, Manuela. Eliana usou hashis e uma embalagem do alimento.

Imagem: Reprodução/Instagram

Fred Bruno

O apresentador atendeu o pedido de seu filho, Cris, que pediu um "cabelo de gatinho". Fred pintou os cachinhos de Cris de azul.

Imagem: Reprodução/Instagram

Sthefany Brito

Para o cabelo do primogênito, Enrico, de 3 anos, a atriz se inspirou no Homem Aranha e enfeitou a cabeça da criança com teia de aranha falsa, além de uma miniatura do super-herói.