Zé Love e Vanessa fazem acordo para Resta Um da 3ª roça de A Fazenda 16

No fim da tarde de segunda-feira (7) na sede de A Fazenda 16 (Record), Zé Love procurou Vanessa para conversar sobre a terceira roça, que será formada na terça-feira (8).

O que aconteceu

Na parte da manhã, Zé Love já havia sinalizado a seus aliados que gostaria que Gizelly ou Luana sobrassem no Resta Um. A ideia do peão é que uma delas vete Sacha, que será o mais votado da casa, da Prova do Fazendeiro.

O peão foi até Vanessa e propôs que o seu grupo a salve no Resta Um. Em troca, ela continuaria o fluxo salvando alguém indicado por eles.

Vanessa aceitou a proposta. Os dois combinaram de manter o acordo em segredo.

Aos aliados, Love contou que pedirá para que Vanessa salve Yuri. Dessa forma, ele acredita que Gizelly ou Luana acabarão sobrando.

