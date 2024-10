Mauro Lissoni é o novo diretor de programação e artístico do SBT

O SBT anunciou o nome de Mauro Lissoni como o novo diretor de programação e artístico do canal nesta sexta (4). O executivo assume o cargo a partir da próxima segunda-feira (7).

O que aconteceu

Mauro comemorou o retorno ao SBT, emissora em que já havia trabalhado anteriormente, até 2004, como diretor de programação. "Vivo um momento de muita gratidão, com o sentimento de que estou 'voltando para casa', para onde tudo começou. Estou feliz por somar com um time de grandes profissionais", ressaltou ele, em nota enviada pelo SBT.

Nos últimos 13 anos, o executivo atuou como diretor de programação, conteúdo e operações da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná. A emissora tem como acionista majoritário o apresentador Ratinho, 68, e hoje é vice-líder de audiência na TV aberta paranaense.

A contratação de Lissoni ocorre em meio a uma onda de demissões no canal. No último mês de setembro, deixaram a emissora nomes do calibre de Murilo Fraga e Fernando Pelégio, que respondiam respectivamente pela direção de programação e de criação.